РИАМО - 30 янв. Общая строительная готовность Юго-Восточной хорды в Москве составляет 30%, развязку хорды с Волгоградским проспектом могут достроить раньше намеченного срока, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в 2023 году планируется полностью завершить все работы на участках Юго-Восточной хорды.
Юго-Восточная хорда объединит 22 района Москвы, в которых проживают около 2,5 миллионов человек. Запуск ЮВХ улучшит дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.
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