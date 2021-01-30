РИАМО - 30 янв. Общая строительная готовность Юго-Восточной хорды в Москве составляет 30%, развязку хорды с Волгоградским проспектом могут достроить раньше намеченного срока, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас есть предпосылки того, что мы развязку здесь закончим гораздо раньше. Пока срок - 2023 год. Но мы планируем, безусловно, ускоряться», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в 2023 году планируется полностью завершить все работы на участках Юго-Восточной хорды.

Юго-Восточная хорда объединит 22 района Москвы, в которых проживают около 2,5 миллионов человек. Запуск ЮВХ улучшит дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.

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