РИАМО - 30 янв. На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль опрокинулся на крышу, из-за аварии движение в сторону центра затруднено на протяжении трех километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Инцидент произошел в районе площади Победы, дом 1, корпус Б.

«Движение в сторону центра ограничено до двух рядов», - говорится в сообщении.

По направлению в область движение также затруднено на протяжении 1,5 километров.