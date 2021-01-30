РИАМО - 30 янв. Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что всего уже вакцинировались более 80 тысяч человек.

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг. Нужно лишь зайти по ссылке, после чего ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Потом нужно выбрать удобные дату и время, оставить адрес электронной почты и подтвердить прием.

Те, кто не может зарегистрироваться сам, могут обратиться за помощью в МФЦ или по телефону горячей линии 122.

Прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно сделать как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Прививочные пункты организовали в 20 крупных и небольших торговых центрах региона.

Для жителей Московской области также запустили сервис СМС-уведомлений, который призван напомнить о необходимости пройти второй этап вакцинации от коронавируса.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.