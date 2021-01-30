РИАМО - 30 янв. Основные работы по строительству транспортно-пересадочного узла «Текстильщики» на юго-востоке Москвы начнутся в 2021 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Начнем работы по ТПУ в этом году», - сказал Бочкарев.

По его словам, полностью завершить работы на ТПУ «Текстильщики» планируется в течение 2-2,5 лет.

«Помимо транспортных задач, безусловно, будут производиться объекты социального назначения (в составе ТПУ - ред.). Торговля, кафе, чтобы люди могли время на пересадке проводить очень комфортно», - добавил Бочкарев.

Он также отметил, что технологическую часть работ намерены выполнить в течение 2021-2022 годов.

Кроме того, в ходе работ на ТПУ «Текстильщики» также приведут к современному стандарту одноименный остановочный пункт, который станет комфортным для пассажиров.

В составе ТПУ построят плоскостной паркинг, центр госуслуг «Мои документы» и торгово-развлекательный комплекс.

ТПУ «Текстильщики» улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей прилегающих районов - Текстильщики, Печатники, Люблино и Кузьминки.​