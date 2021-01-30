РИАМО - 30 янв. По требованию полиции 31 января с 8:00 поезда в Московском метрополитене поезда будут проезжать без остановки некоторые центральные станции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Будьте, пожалуйста, внимательны при планировании поездок на общественном транспорте», - говорится в сообщении.

Поезда будут проезжать без остановок станции «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

На фоне распространения в Сети призывов к участию в несанкционированных акциях столичная полиция предупредила жителей и гостей города о том, что 31 января на ряде улиц в центре города будут введены ограничения на передвижение пешеходов.