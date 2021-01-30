РИАМО - 30 янв. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково утром в понедельник отменили и задержали 28 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и один отменен. В Домодедове задержали 11 рейсов, а отменили три. В Шереметьеве также пять рейсов задержаны и три отменены.

Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский отменен один рейс, но задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.