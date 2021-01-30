РИАМО - 30 янв. В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Подтверждено (за сутки - ред.) 2430 новых случаев заражения, госпитализировано 1099 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки в мегаполисе скончалось 68 пациентов. С начала пандемии умерло 13 368 человек.

Жителям столицы рекомендуется при первых же симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача, чтобы не рисковать здоровьем.

В рамках борьбы с Covid-19 в столице ведется масштабная вакцинация. Сделать прививку можно в 100 поликлиниках, а также в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.