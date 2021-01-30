РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске дежурные смены спасателей в субботу предупредили 22 рыбаков на реке Гнилуша об опасности нахождения на льду, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске ежедневно проводят замеры толщины льда на реках в рамках месячника «Тонкий лед». Дежурные работники спасательных формирований Подольского теруправления раздают информационные листовки жителям, которые отдыхают или рыбачат на Пахре.

«В субботу, 30 января, дежурные смены спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша предупредили об опасности пребывания на льду 22 человек. На ледяной наст реки Пахры в черте Подольска в выходной день никто не вышел, все остальные попали в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши. В месте промера льда на Пахре его толщина составила 23 сантиметра. Безопасное значение толщины льда в 11 сантиметров установлено вдоль береговой черты деревни Житнево на реке Гнилуша», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) и пожарно-спасательной части №214 (ПСЧ-214) не выявлено. Раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием продолжается.