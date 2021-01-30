РИАМО - 30 янв. Строительство Большой кольцевой линии московского метро планируют завершить в 2022 году, что на год раньше запланированного срока, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Первоначально у нас срок стоял - 2023 год. Мы <...> планируем завершить БКЛ в 2022 году», - сказал Бочкарев.

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза.

В этом году в Москве планируют построить 28,3 километра линий метро и открыть 11 новых станций, среди которых «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Давыдково» и другие.

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