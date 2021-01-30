РИАМО - 30 янв. В 2021 году на МЦД-2 станут доступны три новых вокзала - «Щукинская», «Печатники» и «Марьина Роща», они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москва».

С «Марьиной Рощи» можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и Большого кольца метро, МЦД-4 в будущем. С «Печатников» будет пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и Большого кольца метро. С «Щукинской» (вместо «Покровского-Стрешнева») можно будет пересесть на станцию «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Мы активно продолжаем развивать транспортный каркас. Работы ведутся и на существующих маршрутах МЦД. Три новых современных вокзала на D2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек», - сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что пересадки с этих станций на метро будут удобными, поэтому новые станции будут востребованы у пассажиров.

Власти ожидают, что в 2030 году ежедневный пассажиропоток станции «Щукинская» составит 12,8 тысячи человек, станции «Печатники» — 11 тысяч, а станции «Марьина Роща» — 15 тысяч.

Ранее власти сообщили, что также в этом году откроются два новых вокзала «Минская» и «Аминьевская» будущего четвертого Московского центрального диаметра, они будут интегрированы с метро.

Первые два направления Московских центральных диаметров открыли 21 ноября 2019 года. Всего в Московском регионе должно запуститься пять таких диаметров.

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