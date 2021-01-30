РИАМО - 30 янв. В Москве за сутки выявили 2430 случаев Covid-19, с начала эпидемии в столице зарегистрировали 927 788 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

На сегодня в Москве ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах.

За сутки в 85 регионах России зарегистрировали 19 032 новых случая Covid-19. При этом в 10,5% не было клинических проявлений болезни. Также за сутки по стране зафиксировали 512 летальных исходов, выздоровело 24 502 человека.

С начала пандемии в РФ выявили 3 832 080 случаев коронавируса, скончались 72 697 пациентов, выздоровело 3 279 964 человека.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- - За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.