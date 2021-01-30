РИАМО - 30 янв. В учреждениях культуры Московской области 30 и 31 января проведут ряд специальных мероприятий для всей семьи, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Например, в музеях региона впервые пройдет акция «Семейный выходной в музее».

«Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети и внуки, молодожены и молодые родители, приходите в музеи! Для вас вход в эти выходные будет бесплатным», - говорится в сообщении.

В Домах культуры на выходных проведут мастер-классы, открытые занятия, кинопоказы, концерты и выставки. Мероприятия рассчитаны на все возраста, в том числе они подойдут для семей с детьми.

В областных библиотеках также пройдет фестиваль «Лучшие квизы-2020», конкурсы будут проходить каждые полтора часа. Начинается фестиваль в субботу в 11:00. Жителей региона также приглашают на мастер-классы, компьютерные и языковые курсы, в творческие студии. Участие в квизах бесплатное.

«Перед походом в музеи зайдите на их сайты и в соцсети (некоторые экскурсии и выставки будут платными). Не забудьте маски на всю вашу семью», - добавляется в материале.