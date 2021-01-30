РИАМО - 30 янв. Росздравнадзор предупредил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в РФ должна быть бесплатной, передает Nation News.

Это связано с тем, что вакцина не поступает в розничную продажу в РФ.

«Медицинские учреждения не имеют права требовать оплату за прививку от коронавируса, так как это незаконно», - говорится в сообщении.

Прививать граждан могут только учреждения с медлицензией.

На сегодня в РФ в кампании по вакцинации задействованы 3098 учреждений и 427 мобильных пунктов. Также граждан прививают 1494 выездные бригады.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- - За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.