РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске автобус №3 на маршруте «Станция Гривно — улица Циолковского — микрорайон Дубки» с 1 февраля начнет заезжать в Жилгородок, сообщается на сайте администрации округа.

«В микрорайоне Климовск с 1 февраля в Жилгородок на улице Школьная, 50 начнет заезжать автобус №3, который ходит по маршруту «Станция Гривно — улица Циолковского — микрорайон Дубки», - говорится в сообщении.

В Жилгородок автобус будет приезжать при следовании в сторону микрорайона Дубки на Весенней в 9:29, 11:24, 13:49, 14:44,16:44, при следования в сторону железнодорожной станции Гривно - в 21:10.

Работа по измененному маршруту автобуса №3 будет проходить в тестовом режиме для определения потребностей жителей. В дальнейшем возможно внесение корректив в расписание. Информацию обо всех изменениях будут заблаговременно размещать в сети Интернет.