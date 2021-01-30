РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. На улице Дмитриева на балконе одной из квартир подмосковной Балашихи между супружеской парой произошел конфликт, в ходе чего мужчина облил супругу бензином и поджег, проводится проверка, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 29 января в 23:44 по адресу: улица Дмитриева, дом 24, квартира №257. На место происшествия, где произошел хлопок бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа, приехали сотрудники пожарно-спасательной части №202 и МУ МВД России «Балашихинское».

«Было установлено, что в ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег. Женщина госпитализирована в больницу, ее супруг также получил ожоги», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.