РИАМО - 30 янв. Со 2 по 6 февраля парки Москвы проведут ряд познавательных онлайн-мероприятий, на страницах парков в соцсетях москвичей ждут мастер-классы, видеотренировки, лекции и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Свои онлайн-программы также регулярно обновляют библиотеки, музеи и культурные центры Москвы. На их официальных страницах можно найти новые видеолекции по истории и искусству, узнать о книжных новинках и посмотреть интервью с известными людьми», - говорится в сообщении.

Так, 2 февраля в соцсетях парка «Ходынское поле» начнется онлайн-марафон по стретчингу. Онлайн-тренировки будут проводить в аккаунтах «ВКонтакте», Facebook и Instagram каждый вторник в 12:00.

В тот же день на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» в 17:00 опубликуют запись выступления лауреата международных конкурсов, ученика музыкальной школы имени Гнесиных Романа Шера в Екатерининском зале Большого дворца. Это будет отрывок из пьесы для фортепиано Франца Шуберта.

Художник-маринист Светлана Гавриленко проведет 2 февраля мастер-класс по живописи для подписчиков Instagram-аккаунта парка «Красная Пресня». Начать учиться рисовать можно будет в 14:00.

Также «Красная Пресня» 4 февраля в 12:00 организует онлайн урок члена Творческого союза художников России Дарьи Ворониной. Москвичам расскажут об особенностях работы над этюдом зимнего пейзажа.

Уже 5 февраля в 17:00 на YouTube-канале парка «Фили» представят концерт гитариста и лидера группы «Проходной двор» Юрия Наумова. А 6 февраля в 12:00 в соцсетях парка можно будет послушать лекцию психолога Катерины Бахметьевой на тему «Правила поведения в семьях, где больше одного ребенка».

С 5 февраля также стартует цикл мастер-классов по балету от усадьбы Воронцово.

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