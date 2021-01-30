РИАМО – 30 янв. Средняя заработная плата школьных учителей в Москве в 2020 году составила почти 118 тысяч рублей, помимо оклада, педагоги получают множество стимулирующих выплат, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования столицы.

«Средняя заработная плата учителей за 2020 год составляет 117,9 тысячи рублей. Так, заработная плата педагогов включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, разовые премии по результатам работы в текущем учебном году, школьные выплаты за классное руководство», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, с 1 сентября 2020 года педагогическим работникам выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Объем финансирования для осуществления этих выплат за сентябрь-декабрь 2020 года составляет более 1 миллиона рублей.

«В настоящее время городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя и федеральные выплаты в размере пяти тысяч рублей получают более 39 тысяч педагогических работников», - добавил собеседник агентства.

Еще одна дополнительная выплата из средств городского бюджета в размере 10 тысяч рублей ежемесячно назначается учителям за активную работу в рамках проекта «Московская электронная школа», который направлен на создание высокотехнологичной образовательной среды в столичных учебных заведениях. На сегодняшний день ее получают более 56 тысяч учителей города, которые активно используют МЭШ.

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