РИАМО - 30 янв. В Следственном комитет РФ возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, которого подозревают в трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России.

«По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума», - говорится в сообщении.

Однако Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Подмосковья. Они внесли в документы по контрактам ложные сведения о стоимости работ. В итоге было похищено свыше 30 миллионов рублей, которые предоставили из бюджета области в качестве оплаты по госконтрактам.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и в настоящее время скрывается на территории Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители вынесли постановление о привлечении обвиняемого Хоменко к ответственности. Его также объявили в розыск. В МВД России обеспечивают оперативное сопровождение по делу.

СК проводит ряд следственных и оперативно-розыскных действий, которые помогут установить все обстоятельства и соучастников преступлений.