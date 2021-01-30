РИАМО - 30 янв. На балконе в квартире дома, расположенного по адресу: Балашиха, улица Дмитриева, дом 24, произошел хлопок бензино-воздушной смеси, пострадали два человека, сообщается на сайте ГУМ МЧС России по Московской области.

По данным спасателей, сообщение о происшествии в квартире №257 жилого дома поступило 29 января в 23:44.

«По прибытию первого пожарного подразделения (в 23:54, ПСЧ-202) было установлено, что произошел хлопок бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в Центральную районную больницу Балашихи.

Из-за хлопка на балконе выбило остекление. Возгорания при этом не последовало.