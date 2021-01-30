РИАМО - 30 янв. В частном жилом доме 66 в деревне Денисиха городского округа Егорьевск случился пожар, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило в 20:21 29 января.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома <...> по всей площади – 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Локализовать пожар на площади 80 квадратных метров удалось в 21:40. В 22:00 спасатели ликвидировали открытое горение. Полностью ликвидировали пожар в 01:45.

По данным спасателей, в результате происшествия есть пострадавшие.