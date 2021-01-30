РИАМО - 30 янв. В субботу в Московском регионе ожидается небольшой снег, влажность воздуха составит 80%, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве минус 4 - минус 2, по области минус 7 - минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в субботу столица и Подмосковье продолжат находиться под влиянием циклона. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров ниже климатической нормы.

Порывы южного ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

Метеочувствительным людям советуют выполнять рекомендации лечащего врача и принимать витамины.