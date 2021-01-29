РИАМО - 29 янв. В ходе проверки, инициированной Чеховской городской прокуратурой в отношении ИП Г.И. Реуцкого, выявлены самозахват земельных участков, нарушения ветеринарного и санитарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Участие в проверочных мероприятиях приняли должностные лица отдела по надзору №5 управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В состав комиссии также вошли представители административно-технического надзора, Роспотребнадзора, ГБУВ Московской области «Терветуправление №5», ОМВД.

«По результатам проверки выявлены признаки нарушения требований ветеринарного законодательства, земельного и санитарного законодательства, также выявлены признаки самозахвата земельных участков. Материалы проверки находятся на рассмотрении в прокуратуре», - сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

По результатам рассмотрения будет принято процессуальное решение.

Этот индивидуальный предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с содержанием сельскохозяйственных животных и собак, на земельных участках на территории деревни Кузьмино-Фильчаково городского округа Чехов.