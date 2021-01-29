РИАМО - 29 янв. На сегодняшний день в Московской области работают более 1,1 тысячи единиц мусоровывозящей техники, в том числе 137 «синих» мусоровозов для раздельного сбора отходов, автопарк постоянно обновляется, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«На сегодняшний день автопарк мусоровозов в Московской области по отношению к первому году реформы увеличился более чем в три раза», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что вся мусоровывозящая техника оснащена спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, логистические службы и специалисты Центра управления регионом ежедневно следят за соблюдением графика вывоза отходов в режиме онлайн.

Все мусоровозы транспортируют отходы только на современные комплексы по переработке. В регионе уже работают 11 КПО.

Также с начала мусорной реформы масса разделенных жителями Подмосковья отходов для переработки достигла 2,3 миллионов тонн. В рамках национального проекта «Экология» объем захоронения отходов должен свестись до минимума.