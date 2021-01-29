РИАМО - 29 янв. В центре Москвы 31 января временно закроют часть заведений общепита и магазинов, также в центре города с 9:00 до 23:00 не будут продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре, сообщает ТАСС.

Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что в связи с распространением призывов к участию в незаконных акциях в центральной части мегаполиса ограничат движение пешеходов.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что также в центре города с 9:00 до 23:00 не будут продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре.

В центре столицы с 8:00 31 января также планируется закрыть на вход и выход ряд станций метрополитена.​