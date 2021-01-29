РИАМО - 29 янв. В 2021 году в Подмосковье свыше 130 муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, чья выручка составляет свыше 50 миллионов рублей, пройдут аудиторскую проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Аудит муниципальных предприятий и хозяйственных обществ - одна из мер по повышению эффективности их деятельности. Аудит помогает выявить риск банкротства на ранних этапах, уберечь предприятия от негативных экономических последствий, а также снизить управленческие расходы и улучшить качество предоставляемых услуг», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин.

Он добавил, что предприятия сферы ЖКХ попадают в зону особого внимания из-за того, что от качества, скорости, а также результатов их работы зависит жизнь и благополучие граждан.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в прошлом году аудит коснулся 148 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, выручка которых составила свыше 50 миллионов рублей.

Так, большинство проверок прошло в городских округах Подольск, Одинцовский, Раменский, Красногорск и Королев. В Подольске под проверку попали 14 предприятий и хозобществ, в Одинцовском городском округе - 10, в Раменском - восемь, а в Красногорске и Королеве - по шесть.

Аудит текущего года планируют начать в апреле. Первые проверки состоятся в городских округа Шатура и Ступино.