РИАМО - 29 янв. Специалисты Серпуховской испытательной лаборатории ГБУВ «Терветуправления №5» успешно справились с заданиями в рамках подтверждения компетентности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Оценку деятельности провели эксперты Росаккредитации с целью подтверждения компетентности критериям аккредитации в области исследования молока и продуктов переработки молока на физико-химические и микробиологические показатели. Экспертной группой в ходе проверки были предоставлены пробы для выполнения контрольных заданий. Специалисты в ходе выполнения этих заданий продемонстрировали высокий уровень компетентности.

«Прохождение аккредитации является гарантией профессионализма и компетентности работы испытательной лаборатории. Это позволяет потребителю быть уверенным в качестве оказанных ему услуг», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на территории Подмосковья расположено 14 лицензированных испытательных ветеринарных лабораторий, пять из которых аккредитованы в различных областях исследований.

В итоге по результатам выездной экспертизы сделано заключение о соответствии Серпуховской испытательной лаборатории критериям аккредитации.