РИАМО - 29 янв. Подмосковные полицейские встретились с учащимися старших классов школ, студентами средних специальных учебных заведений и вузов перед акцией «Студенческий десант», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ходе мероприятий, которые прошли во всех муниципалитетах региона, ребятам рассказали о деятельности разных специальностей полиции, объяснили, как проходят рабочие дни, какими навыками и умениями должен обладать сотрудник правоохранительных органов.

«Благодаря акции учащиеся образовательных учреждений узнали историю создания института органов внутренних дел, подвиги и подробности того, как проходила служба сотрудников правоохранительных органов в годы войны», - говорится в сообщении.

Полицейские рассказали об особенностях службы в уголовном розыске, следствии, патрульно-постовой службе, подразделениях участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также экспертно-криминалистической и кинологической службах. Правоохранители рассказали ребятам о правилах поступления на службу в полицию.

Также учащиеся лично познакомились с четвероногими напарниками полицейских, узнали о тренировке собак, а также об их помощи в поиске пропавших людей, взрывчатых веществ и наркотиков.

«Подобные встречи с молодежью очень важны. У ребят есть возможность напрямую задать вопрос сотруднику правоохранительных органов, получить от первоисточников информацию о службе. Возможно, в ходе таких мероприятий у кого-то из учащихся появится желание стать полицейским, внести свой вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Подмосковья», - отметил заместитель председателя правительства региона - руководитель ГУРБ региона Роман Каратаев.