РИАМО - 29 янв. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Республики Узбекистан, которая избила пожилую подопечную, утверждено прокуратурой и направлено в столичный суд, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Обвиняемая в период с 23 по 30 сентября 2020 года, находясь в квартире подопечной на Мичуринском проспекте, на почве личной неприязни нанесла пенсионерке множественные удары по телу и лицу, при этом оскорбляя ее. Сиделка знала о беспомощном состоянии 90-летней женщины, за которой ухаживала, и понимала, что потерпевшая в силу психического и физического состояния не может оказать ей сопротивление.

«В результате преступных действий обвиняемой потерпевшая испытала физическую боль и психические страдания», - говорится в сообщении.

Уголовное дело против женщины возбуждено по параграфу «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы. Дело направлено в Никулинский районный суд города Москвы. Обвиняемая находится под стражей.