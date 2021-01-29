РИАМО - 29 янв. Более 123 тысяч столичных школьников стали участниками проекта «Профессиональное обучение без границ» с 2016 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«...» в Москве так много проектов для ребят 15-18 лет. Это и профильные классы, и технопарки, и университетские субботы. А с 2016 года мы ведем проект с колледжами «Профессиональное обучение без границ», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Помимо навыков, которые подростки получают на занятиях в колледжах, они могут понять, куда поступать после школы.

«Многие ребята поступают в эти же колледжи, как Анатолий Сорокин. Школьником он отучился на слесаря по ремонту автомобилей в Колледже железнодорожного и городского транспорта. Потом поступил туда на техобслуживание и ремонт машин. Сейчас Анатолий - призер чемпионата «Московские мастера» и мечтает о своем автосервисе», - отметил Собянин.

Он напомнил, что занятия проходят бесплатно.