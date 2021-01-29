РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске на муниципальном этапе отбора проектов инициативного бюджетирования на 2021 год больше всего голосов набрали проекты по устройству спортивной площадки у школы №14 и спортивного ядра у школы №19, на областной этап направят девять ранее представленных проектов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Завершился первый муниципальный этап отбора проектов инициативного бюджетирования на 2021 год. Голосование проходило на портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет». Инициативные жители предложили девять проектов, за которые проголосовали почти 3 000 человек.

«Наибольшее число голосов собрали проекты «Устройство спортивной площадки для игр и спортивных занятий МОУ СОШ №14 Подольска на улице Северная, 9» и «Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивного ядра МОУ СОШ № 19 Подольска» — 548 и 481 голос соответственно», - говорится в сообщении.

На основании голосования жителей и рассмотрения представленных проектов конкурсной комиссией городского округа Подольск по проведению муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования принято решение направить в главное управление территориальной политики Московской области все заявленные девять проектов инициативного бюджетирования для участия во втором этапе регионального конкурсного отбора.

Второй этап проведет Московская областная конкурсная комиссия правительства Московской области. Опубликовать перечень проектов-победителей по результатам заседания региональной конкурсной комиссии планируют до 15 марта.