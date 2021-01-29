РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. На базе лицея №3 в Домодедове открыли инженерные классы, в которых совместно с учителями преподают сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана, сообщил глава Домодедова Александр Двойных.

«На базе третьего лицея имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова открыли инженерные классы, где вместе со школьными учителями ребятам преподают и сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа отметил, что такое взаимодействие школы и вуза - уникальный опыт для школьников. Старшеклассники имеют шансы стать студентами лучших технических университетов страны – их выбирают 70% выпускников профильного класса.