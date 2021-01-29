РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников призвал жителей подмосковного Подольска сделать прививку от Covid‑19 до начала третьей волны пандемии.

В Подольске в пятницу в ТЦ «Остров Сокровищ» открыли второй мобильный пункт вакцинации после ГМ «Глобус», где все желающие могут сделать прививку от Covid‑19 без предварительной записи. В открытии приняли участие замглавы администрации Подольска Александр Скобенников, депутат Мособлдумы Павел Максимович и начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

«Коронавирусная инфекция не ослабевает. Первая волна была в марте-апреле 2020 года, вторая началась в сентябре и активно развивалась до середины января. Сейчас идет небольшой спад, но вирус не уходит, и есть вероятность, что будет третья волна в марте. Призываю жителей Подольска воспользоваться уникальной возможностью обезопасить себя и близких и вовремя сделать себе бесплатную прививку», - сказал Скобенников.

По его словам, заразиться вирусом от вакцины невозможно. После вакцинации может повыситься температура, появиться головная боль и ломота в суставах, насморк и першение в горле, покраснение, припухлость и боль в месте укола. Это нормальная реакция, которая проходит в среднем за сутки и говорит о том, что иммунитет сформировался. После прививки, даже если человек заболеет ковидом, сильный иммунитет поможет избежать осложнений, инвалидности и смерти.

Перед вакцинацией нужно заполнить анкету, подписать согласие на прививку, оставить номер мобильного телефона и адрес электронной почты, сообщить данные паспорта, полиса и СНИЛС. Врач осмотрит претендента, задаст ряд вопросов, измерит давление. Медсестра сделает прививку в плечо.

Второй компонент вакцины нужно ввести через 21 день после первой прививки в том же мобильном пункте. Если же человек заболеет ОРВИ или у него обострится хроническое заболевание, нужно дождаться выздоровления. Можно отложить вторую прививку до 42 дней после первой. Тем, кто после первой вакцинации перенесет коронавирусную инфекцию, вторую прививку отложат на срок от 3 до 6 месяцев – это решит врач.

Сведения о сделанных прививках направят на портал госуслуг, где можно вести дневник самочувствия. После второй вакцинации там появится возможность скачать сертификат о профилактической прививке с QR-кодом.

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29 ЯНВАРЯ

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«Загрузка достигала 14 тысяч коек. Сейчас в районе 9 тысяч коек заполнено. С сегодняшнего дня пять больниц мы переводим в плановую работу. Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем. Они будут в горячем резерве, я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Коронавирусной инфекцией переболели более половины москвичей, количество повторных случаев заражения составляет менее 1%.

- Отмена дальнейших ограничений, введенных в столице из-за коронавирусной инфекции, будет зависеть от соблюдения норм санитарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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- В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Медицинские организации начнут их закупку.

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- Мурашко предложил госпитализировать всех пожилых россиян с Covid‑19. При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача.

- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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