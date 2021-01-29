РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 янв. Депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Вячеслав Фомичев, а также депутат Совета депутатов городского округа Щелково Анатолий Андронов провели встречу с родителями и директором лицея №14 имени Ю.А. Гагарина, основной темой была возможность передачи земли от министерства обороны в муниципальную собственность для строительства пристройки к лицею, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Вопрос насущный, так как лицей сейчас переполнен. Родители соберут подписи, что немаловажно. Для начала обратимся в Министерство имущественных отношений Московской области с этой инициативой. Потом будем рассматривать вопрос об обращении в Министерство обороны. Инициативу жителей обязательно поддержим», - сказал Владимир Шапкин.

Депутат отметил, что сложность заключается в том, что на этом участке находится здание, относящиеся к госпиталю имени академика Н.Н. Бурденко. Не смотря на его ветхость, оно частично используется. Для того, чтобы узнать о планах военного ведомства о дальнейшей судьбе здания необходимо сначала сделать запрос.

Как отметила директор Елена Вороницына, проектная наполняемость лицея №14 составляет 640 человек, однако на данный момент в лицее обучается более 940 человек. Пристройка к образовательному учреждению крайне важна, поскольку сейчас наполняемость классов составляет 38 человек. При этом другого участка земли вблизи лицея, где можно построить пристройку, нет.