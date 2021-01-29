РИАМО - 29 янв. Резервные госпитали для больных коронавирусной инфекцией закроются в Москве в следующем осенне-зимнем сезоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Загрузка достигала 14 тысяч коек. Сейчас в районе 9 тысяч коек заполнено. С сегодняшнего дня пять больниц мы переводим в плановую работу. Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем. Они будут в горячем резерве, я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В мегаполисе сохранится достаточный резерв для зараженных коронавирусом, которым может потребоваться госпитализация. При этом на сегодня в Москве ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах.

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Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

- Резервные госпитали для больных коронавирусной инфекцией закроются в Москве в следующем осенне-зимнем сезоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Загрузка достигала 14 тысяч коек. Сейчас в районе 9 тысяч коек заполнено. С сегодняшнего дня пять больниц мы переводим в плановую работу. Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем. Они будут в горячем резерве, я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Коронавирусной инфекцией переболели более половины москвичей, количество повторных случаев заражения составляет менее 1%.

- Отмена дальнейших ограничений, введенных в столице из-за коронавирусной инфекции, будет зависеть от соблюдения норм санитарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Медицинские организации начнут их закупку.

- В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт».

- Мурашко предложил госпитализировать всех пожилых россиян с Covid‑19. При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача.

- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: