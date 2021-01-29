РИАМО - 29 янв. Коронавирусной инфекцией переболели более половины москвичей, количество повторных случаев заражения составляет менее 1%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«По данным аналитики, которые мы имеем, больше половины москвичей переболело. Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться нет смысла», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что, согласно статистике, количество повторных заболеваний составляет менее 1%.
В Москве проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Ежедневно на прививку записываются от 12 до 15 тысяч горожан.
В столице вакцинация от коронавируса проходит в 100 пунктах на базе поликлиник, также работают выездные бригады.
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Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
- Резервные госпитали для больных коронавирусной инфекцией закроются в Москве в следующем осенне-зимнем сезоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
- Коронавирусной инфекцией переболели более половины москвичей, количество повторных случаев заражения составляет менее 1%.
- Отмена дальнейших ограничений, введенных в столице из-за коронавирусной инфекции, будет зависеть от соблюдения норм санитарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:
- В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Медицинские организации начнут их закупку.
- В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт».
- Мурашко предложил госпитализировать всех пожилых россиян с Covid‑19. При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача.
- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.
- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19:
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