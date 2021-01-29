РИАМО - 29 янв. Отмена дальнейших ограничений, введенных в столице из-за коронавирусной инфекции, будет зависеть от соблюдения норм санитарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. В первую очередь отменяем те меры, которые касаются напрямую экономики. Чтобы вся экономика - и общепит, и торговля, и услуги – работала нормально», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что, несмотря на улучшение ситуации, большое количество людей продолжает находиться в больницах, в отделениях реанимации.
Ранее мэр отметил обязательное требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Кроме того, был отменен запрет на работу кафе и ресторанов по ночам.
В общественных местах и транспорте Москвы по-прежнему нужно надевать защитные маски и перчатки.
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Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
- Резервные госпитали для больных коронавирусной инфекцией закроются в Москве в следующем осенне-зимнем сезоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
- Коронавирусной инфекцией переболели более половины москвичей, количество повторных случаев заражения составляет менее 1%.
- Отмена дальнейших ограничений, введенных в столице из-за коронавирусной инфекции, будет зависеть от соблюдения норм санитарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:
- В ближайшее время в РФ могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Медицинские организации начнут их закупку.
- В феврале текущего года в центре Гамалеи начнут выпускать однокомпонентную вакцину от Covid-19 – «Спутник Лайт».
- Мурашко предложил госпитализировать всех пожилых россиян с Covid‑19. При возникновении любых симптомов ОРВИ граждан всех возрастов просят оставаться дома и вызвать врача.
- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.
- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19:
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