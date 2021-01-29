РИАМО - 29 янв. В связи с распространяемыми в Сети призывами к участию в несанкционированной акции 31 января в Москве закроют на вход и выход несколько центральных станций метро, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город» закроют с 8:00.

«Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции», - говорится в сообщении.

В столичном главке МВД России предупредили граждан о том, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

23 января в центре Москвы прошла несанкционированная акция. В ней, по данным МВД, приняли участие порядка 4 тысяч человек.

Столичные суды по итогам различных нарушений арестовали 154 участников акции, еще 354 человека оштрафованы.

Генеральная прокуратура РФ напомнила о возможных юридических последствиях участия в несанкционированных акциях. Нарушителям закона может грозить уголовная ответственность. Так, действия во время акций могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.