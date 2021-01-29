РИАМО - 29 янв. Из-за призывов к участию в несанкционированных акциях, которые планируется провести 31 января, в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», - сообщается на сайте.

Ранее в МВД поступила информация о том, что организаторы несанкционированных акций, которые планируют провести 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители будут предпринимать меры, чтобы поддерживать общественный порядок на несанкционированных акциях. Применение насилия в отношении сотрудников органов, а также невыполнение их законных требований будут пресекаться.

23 января в Москве уже прошла несогласованная акция. Ее участники перекрывали движение на центральных улицах и устраивали беспорядки. После чего были возбуждены несколько уголовных дел.

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