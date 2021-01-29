РИАМО - 29 янв. Одноэтажное здание магазина планируется построить в Солнечногорске на улице Почтовой, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Основное пространство магазина общей площадью около 200 квадратных метров займет торговый зал с витринным остеклением. Также в здании предусмотрены комнаты персонала, технические и инженерные помещения», – рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Архитектурное решение проектируемого магазина построено на сочетании простых геометрических объемов, образующих трехчастную композицию.

Тонированное витринное остекление обрамляют кирпичные «порталы», разделенные вертикальными вставками из алюминиевых композитных панелей графитового оттенка. Вход в магазин акцентирован козырьком. Концепцией предусмотрены выделенные места для размещения информационно-рекламных конструкций на фасаде.

«Облик магазина формируется сочетанием качественных фасадных материалов – кирпича теплых оттенков и темных алюминиевых панелей, позволяющих выделить главные композиционные элементы – крупные витринные окна торгового зала и горизонтальный навес над входом», – добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Территорию вокруг магазина благоустроят – появятся тротуары, освещение, парковка, велопарковка и газоны.