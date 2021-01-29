РИАМО - 29 янв. Агропромышленный холдинг из Дмитровского городского округа «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» наградили знаком «Московское качество», для холдинга это не первая награда, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Ранее предприятие получило золотую медаль и диплом «За производство высококачественной пищевой продукции» на конкурсе агропромышленной выставки «Золотая осень». Также 9% творог компании получал высшую награду Роскачества», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Московское качество» - это общегородской конкурс товаров и услуг, которые производятся в РФ и реализуются в столице. При оценке качества учитывается мнение как профессиональных аналитиков-социологов и экспертов бизнес-сообщества, так и обычных москвичей и гостей столицы.

«Компания победила в номинации Союза участников потребительского рынка «За развитие потребительского рынка». Итогом конкурса стало присуждение холдингу официального знака качества, который может им использоваться в течение года на упаковках продуктов, рекламе и других документах совместно с собственным товарным знаком», - отметил Воскресенский.

Данный холдинг является семейным предприятием. В него входят четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах на более чем 4,3 тысячи коров. Предприятие имеет свою сеть вендинговых автоматов, через которые продается молоко, а также современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки.