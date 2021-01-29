РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членом совета депутатов Балашихи Светланой Танановой доставил продуктовые наборы для многодетной семьи из деревни Федурново и женщине-инвалиду из микрорайона Северный подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Обе заявки на помощь поступили во время дистанционного приема. Вопросы касались помощи в пошиве обуви для женщины-инвалида и приобретении специальной медицинской помпы для мальчика из многодетной семьи.

«Помощь, безусловно, будет оказана. По согласованию с волонтерским штабом «Единой России» также доставил продуктовые наборы», - сказал Ефимов.

Женщина-инвалид из микрорайона Северный поблагодарила депутатов за заботу и такую скорую помощь.

«У меня больные ноги, передвигаюсь только с костылями. Спасибо вам за поддержку, это дорогого стоит», - подчеркнула пенсионерка.

Депутат также разъяснил матери большого семейства Людмиле порядок предоставления материальной помощи и попросил в ближайшее время подвезти необходимый пакет документов в его общественную приемную.

Депутаты пожелали женщинам крепкого здоровья и напомнили телефоны волонтерского штаба в Балашихе: 8 (495) 522-50-19, 8 (495) 521-12-03.

Следующий дистанционный прием Ефимов проведет 1 февраля с 9:30 до 10:30 по телефону 8 (968) 760-00-90. Обращения также можно направлять на электронную почту: taras-efimov@mail.ru.