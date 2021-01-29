РИАМО - 29 янв. В 2020 году в Подмосковье во всех хозяйствах произвели 311,7 тысячи тонн мяса, что составляет 101% от показателя 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«В производстве мяса лидировали сельскохозяйственные организации. Их удельный вес в общем производстве мяса составил 94%, на долю хозяйств населения пришлось 5,1%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей – 0,9%», — говорится в сообщении.

В январе-декабре прошлого года в Подмосковье валовый надой составил 702 тысячи тонн молока, что составило 103,4% к 2019 году. На сельскохозяйственные организации пришлось 89% произведенного объема, на хозяйства жителей – 7,4%, на фермерские хозяйства и ИП – 3,6%.

По данным на конец декабря, поголовье свиней в регионе выросло на 5,1%, овец и коз – на 4,9%, коров – на 2,7%.

В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье свиней снизилось на 4,6%, в то же время выросло поголовье овец и коз – на 2,4%.

В 2020 году в Подмосковье было получено 137,6 миллиона штук яиц – 104,6% к 2019 году. Заметно увеличилось производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 78,6%, что составило 7,2 миллиона штук яиц.