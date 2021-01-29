РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Строящийся склад в Красногорске получил заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники подведомственного региональному Главгосстройнадзору ГБУ «СтройЭксперт» провели выездной осмотр складского здания в городском округе Красногорск.

«По результатам осмотра застройщику был выдан акт о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство», - говорится в сообщении.

Здание расположено на территории предприятия по производству кондитерских изделий. Склад предназначен для обеспечения производства материалами и полуфабрикатами, а также для хранения инструмента и спецодежды. Открытие объекта позволит создать шесть рабочих мест.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 257,2 квадратных метра.

Всего за прошедшую неделю сотрудники ГБУ «СтройЭксперт» провели осмотры 19 объектов в Московской области.