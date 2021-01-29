РИАМО - 29 янв. Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве, они представились сотрудниками полиции в момент преступления, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО Москвы.

«В полицию поступило заявление от 22-летнего жителя столицы. Он сообщил, что в подъезде дома на Гвардейской улице его вместе со знакомой девушкой остановили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Молодых людей посадили в автомобиль, на мужчину надели наручники, приставили к голове пистолет и потребовали деньги, угрожая подбросить наркотики», - говорится в сообщении.

Часть денег молодой человек отдал наличными, а часть перевел злоумышленникам на счет. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали двоих подозреваемых – неработающих жителей Подмосковья. В их машине оперативники нашли наручники, травматический пистолет и поддельное полицейское служебное удостоверение. Было установлено, что они не имеют отношения к правоохранительным органам.

Сейчас против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Обоих мужчин заключили под стражу на время следствия, в ходе которого будут искать и другие подобные эпизоды вымогательства.