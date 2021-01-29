РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. На предприятиях Подольска вакцинацию от Covid-19 прошли более 100 человек, вакцинация продолжится, сообщил заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.
«Сегодня (29 января - ред.) сотрудники поликлиники №1 активно выезжали на предприятия и сделали 80 прививок сотрудникам фармацевтической компании «ЗиО-Здоровье» и 30 - (работникам - ред.) Подольского комбината питания и оптово-розничной торговли. Также на других крупных предприятиях собирают данные по желающим вакцинироваться и готовят график для выездных бригад медиков. Серьезных побочных реакций ни у кого не было», - сказал Скобенников.
Он отметил, что у тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией в марте-апреле, уровень антител уже снизился, поэтому они уже могут прививаться. Перед прививкой не нужно сдавать анализ на антитела, так как даже если они есть в крови, вакцина поможет их увеличить и, если человек заболеет, избежать тяжелых последствий.
Всего в Подольске вакцинацию от коронавируса прошли 2,7 тысячи человек.
Ранее в округе открыли мобильные пункты вакцинации в ГМ «Глобус», ТЦ «Остров сокровищ», в них можно сделать прививку без предварительной записи при наличии паспорта, полиса и СНИЛС. По записи принимают в пунктах вакцинации в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.
Записаться на прививку можно по единому телефону «122», через портал государственных услуг Московской области или лично в регистратуре медучреждения. Вакцинация бесплатна.
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29 ЯНВАРЯ
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