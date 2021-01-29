РИАМО - 29 янв. Суд вынес приговор 47-летнему предпринимателю из Клина, его признали виновным в мошенничестве, присвоении и растрате, а также легализации имущества, добытого преступным путем, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что мужчина являлся участником преступного сообщества, возглавляемого Александром Постриганем (экс-главой Клинского района - ред.). <...> Он участвовал в разработке преступных схем, в реализации преступных планов по хищению государственного и муниципального имущества, а также в последующей легализации этого имущества», - говорится в сообщении.

Дело в отношении предпринимателя выделили в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении Постриганя и остальных членов организованной преступной группировки находится в производстве.

По данным правоохранителей, в период работы в должности главы администрации Клинского района Постригань с помощью родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, в том числе на нежилые здания, коммерческое помещение и земли лесфонда.

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на сумму порядка 50 миллионов рублей.

Следствие приняло меры, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству Постриганем. Наложены аресты на множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и даже гостиница в Королевстве Испания.

Принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных ему лиц общей стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государству.