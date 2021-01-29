РИАМО - 29 янв. Более тысячи объектов незавершенного и самовольного строительства ликвидировано в Подмосковье в 2020 году, эта работа на территории региона продолжается, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, в прошедшем году в Подмосковье ликвидировано 1078 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов. Это в три раза превышает изначальный годовой план.

«Мы непрерывно наращиваем динамику по ликвидации недостроев, к примеру, в 2019 году было ликвидировано порядка 700 объектов, а в 2018-м – всего 138», - добавил Гордиенко.

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