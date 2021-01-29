РИАМО - 29 янв. В связи со строительством на станции Толстопальцево инфраструктуры будущего МЦД-4 расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Работы по демонтажу лесов для строительства тоннеля будут проводиться 30 – 31 января, 6, 7, 13 и 14 февраля. Технологические «окна» назначены с 22:50 до 09:50 в выходные дни, чтобы сохранить движение в будние дни.

«В настоящее время выполняются монолитные работы по сооружению северного и южного вестибюлей. Параллельно на станции ведется строительство островной пассажирской платформы, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда», - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет организовано по соседним путям в обе стороны. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту или вовсе будут выведены из расписания.

С изменениями расписания можно ознакомиться на вокзалах, остановочных пунктах и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».