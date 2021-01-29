РИАМО - 29 янв. Более 140 плановых тренировок по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта состоялось на автовокзалах, автостанциях, в подразделениях и автобусах «Мострансавто» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Цель тренировок — координация совместных действий и совершенствование методов работы в условиях возникновения нештатных ситуаций, обмен накопленным опытом, а также подтверждение необходимого уровня обеспечения безопасности территорий объектов транспортной инфраструктуры и общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Сотрудники «Мострансавто» проводят мероприятия самостоятельно и с представителями МВД, ФСБ, МЧС. В учениях используется специальная техника. Тренировки проходили по несколько часов и включали в себя теоретическую и практическую части.

В Можайске проверяли действия водителя и сотрудников автобазы при обнаружении в автобусе подозрительного предмета. В Балашихе отрабатывались действия диспетчера при получении по телефону угрозы о совершении террористического акта. В Ногинске должностные лица транспортного филиала отрабатывали взаимодействие с правоохранительными органами и специальными службами при сообщении об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю автобуса или сотруднику охраны автовокзала или автостанции.