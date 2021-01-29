РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. В филиале «Южный» городской стоматологии открыли дополнительные кабинеты для детей, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

Новые помещения глава муниципалитета осмотрел вместе с жителями микрорайона.

«Недавно здесь завершили ремонт еще одной части здания, где открылись дополнительные кабинеты для детей», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За два года в этом филиале стоматологии врачи обслужили около 23 тысяч человек.